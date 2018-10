Positano tutto pronto per il grande X meeting delle 500. Chiuse le iscrizioni ieri 14 settembre, ora è solo conto alla rovescia per il grande appuntamento nella perla della Costiera amalfitana arrivato alla decima edizione.

Domenica 7 Ottobre, il giorno fatidico del raduno in Piazza dei Mulini, come sembre capita nei festeggiamenti della Madonna del Rosario e sarà festa grande veder scarrozzare decine di autovetture per il paese fino in spiaggia con media partner Positanonews.

Le vetture bicilindriche vengono da tutta Italia , Positano e la Costa d’ Amalfi sono oramai un appuntamento imperdibile per gli appassionati.

Il programma prevede l’accoglienza presso il Garage Mandara , colazione offerta dall’associazione 500 Positano, verso le ore 11 è previsto un giro in carovana f , ritorno a Positano e sistemazione auto in garage. Pranzo presso il ristorante l’Incanto direttamente in Spiaggia.

Per le ore 16 è previsto il tradizionale taglio della torta ed i saluti finali. Vi terremo aggiornati come sempre da dieci anni su Positanonews.it