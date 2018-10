Positano: Professionalità dei tassisti di Positano organizzano transfer via mare, fino a Piano di Sorrento, per aiutare i turisti ad arrivare all’aeroporto di Napoli

Minimo dei disagi per i turisti, capitati in un giorno di caos i costiera Amalfitana, infatti oggi sono stati molti i problemi di viabilità per cittadini e non per la chiusura della strada Statale 163 Amalfitana.

I tassisti di Positano, per aiutare i turisti a riuscire ad andare in penisola sorrentina, hanno organizzato un transfer via mare fino a Piano di Sorrento, senza aumentare la tariffa, per aiutali ad arrivare all’aeroporto di Napoli.

Quindi complimenti ai tassisti per l’ottimo incentivo.