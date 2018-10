Positano: Presentazione al Le Agavi del libro di Romolo Ercolino “Positana Sacra”. Ferraro dona un ex voto di un Capitano Cinque

Positano, Costiera amalfitana . Seconda presentazione di “Positano Sacra” l’ultima opera letteraria dell’architetto Romolo Ercolino , con Salvatore Ferraro

relatore della serata culturale Gian Maria Talamo legge un brano tratto dal libro.” E’ con viva gioia e gratitudine che presento questo elaborato del caro Romolo Ercolino sulla storia e sull’arte ecclesiale di Positano. Dopo il volume ” Positano. “La città verticale” – che invito ad approfondire – non poteva mancare uno studio appassionato sulle testimonianze ecclesiali di Positano con i suoi itinerari di fede e di arte … scrive nella presentazione can. Don Aniello Russo.

” Questo libro di Ercolino assume una lunga attività di ricerca sul territorio. per la prima volta ha indagato sul notevole patrimonio

di fede e di arte posseduto dalla città finora ignoto. Un bilancio altamente positivo. Un libro da guardare prima di leggerlo per

le numerose fotografie.”

Ferraro invita l’amministrazione positanese a Nominare la Città verticale come ” La città dell’ accoglienza. Per l’amministrazione De Lucia interviene l’assessore del bilancio Giuseppe Guida “Maggiori investimenti per la Cultura,Siamo un paese internazionale”

Ferraro dona a Romolo Ercolino un antica riproduzione di un ex voto di un capitano di marina probabilmente di origini positanesi, di Nome Cinque

risalente al 1609

Nella foto Gian Maria Talamo, la preside Stefania Astarita , Romolo Ercolino, Salvatore Ferraro e Andrea Di Lieto Rotary Club distr 2.100