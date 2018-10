Positano: Premio della Critica a Milano per Aniello Cinque

Ringraziamo Massimo Capodanno ed il suo blog Positano My Life

Breve racconto di un viaggio…

Venerdì 19 ottobre sono partito da Nocelle, per chi non lo conoscesse è un piccolo angolo di paradiso sospeso a mezz’aria sopra Positano. Alle 6:30 del mattino è ancora buio, direzione Milano. Alle 14:15 arrivo a Milano Centrale, scendo dal treno, mi avvio alla rampa delle scale, e poi giù fino al grande piazzale illuminato dalla luce calda del primo pomeriggio. Un taxi al volo, direzione B&B Studio Camilla Santi, cambio velocissimo e via alla Fabbrica del Vapore, per l’apertura della mostra Arte Milano – The Factory.

L’emozione inizia a farsi sentire. Sono quasi le 17:00, orario in cui è previsto l’arrivo del professore Philippe Daverio, che aprirà l’evento.

La Fabbrica mi accoglie con la sua imponenza: due sono gli spazi dove sono esposte le opere di noi artisti partecipanti, Messina 2 e Ex Cisterne.

Al centro del cortile una moltitudine di persone si muove all’unisono intorno al professore che con padronanza tiene la scena.

Tutt’intorno si respira aria di festa… E’ proprio una festa dell’arte e per l’arte. I volti sono illuminati da sorrisi.

Tutto quello che segue è un’emozione crescente, dal momento dell’apertura dell’evento, presentato dall’organizzatrice Veronica Nicoli, al momento in cui il professore Philippe Daverio, ci conduce, come solo lui sa fare, in un viaggio illuminante sull’Italia e sugli artisti. Nell’attesa del suo arrivo meccanicamente cerco di dare ordine ai miei pensieri, ma il risultato è infelice. Finalmente, dal fondo della stanza avanza, accompagnato da Armando Principe, soffermandosi prima sulle opere di altri artisti, e poi ecco si avvicina, stretta di mano vigorosa, i suoi occhi scrutano con acceso interesse il mio “ulisse”, fino a quando, chiedendomi da dove vengo, mi dice questo è “minimalismo positanese”, un sorriso gli accende il volto, altra stretta di mano…adesso sono felice. Ormai stanco, ma contento, lascio la fabbrica. Sono le 21:00.