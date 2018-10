Era il lontano 1958, quando nonna Maria intraprende una nuova avventura, comincia a commerciare in fiori, in via Pasitea, nei pressi dell’attuale scuola media.

Negli anni Sessanta apre il negozio nella centralissima Piazza dei Mulini e Silvana Amendola, la figlia, diventa il punto di riferimento del glamour floreale della cittadina costiera. Il punto di forza è la conduzione di tipo familiare che ieri come oggi caratterizza l’Azienda.

Quello che fa la differenza è la maniacale attenzione ai dettagli e la qualità dei prodotti.