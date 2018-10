Positano e Piano di Sorrento turisti lasciati a piedi dalla SITA, ecco perché

Positano ieri sera una coppia di turisti spagnoli ha perso ben tre autobus della Sita alla chiesa nuova perché erano troppo pieni. È un caso vissuto di persona davanti a noi, ma succede molto di peggio… mentre gli autobus arrivavano d’amalfi lungo il tragitto per da Praiano alla sponda si riempivano all’inverosimile questo avviene in Costiera Amalfitana dall’altro versante in penisola sorrentina problema simile esiste modo particolare alla siesta a Piano di Sorrento ma anche a Sant Agnello quegli autobus dopo aver caricato a Sorrento sono spesso troppo pieni durante il giorno inoltre mi sono anche pochi autobus Perché alcuni fanno la linea di Massa Lubrense Il problema è fisiologico e dell’azienda che non fornisce più corsa o perché non lo rappresenta alla regione Campania o perché la regione non vuole finanziare o semplicemente per calcoli imprenditoriali Ma è un problema che trovi nel immagine del turismo