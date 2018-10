Positano ore di traffico per la vaccinazione degli adolescenti ad Amalfi, ma non si poteva fare al Centro Polispecialistico? E’ una domanda che ci fanno molti genitori, ma la facciamo nostra. Abbiamo un bel centro funzionale a Fornillo, medici, specialisti, spazi dati dal Comune all’ASL di Salerno gratuitamente, e dobbiamo fare sacrifici enormi per fare una vaccinazione col traffico che c’è in Costiera amalfitana. La S.S. 163 bloccata, anche oggi file alla Garitta, ingolfamenti a Praiano, caos ad Amalfi, non per colpa dei vigili, chiariamo a scanso di equivoci. Riteniamo impossibile gestire il traffico di autobus e auto se non vengono limitati.

A volte non si trovano posti auto nei parcheggi , idem ad Atrani, bisogna arrivare a Castiglione di Ravello nelle strisce blu di fronte all’Ospedale e ironia della sorte non poter far la vaccinazione li ma a piazza Municipio, e lo sottolineiamo perchè qualcuno pensa ancora che bisogna andare a Via Casamare e li farsi altri chilometri a piedi fin sopra Valle dei Mulini, quasi..

E i genitori di Positano, il paese più lontano , si vedono questo centro sotto casa bellino bellino e devono sottrarre un intero pomeriggio alla loro vita lavorativa e privata, idem per i figli che lo sottraggono allo studio, mentre si poteva fare qui come si fa per i bambini. O qualcosa lo vieta o qualcuno non ci ha pensato.. Intanto sia come sia il traffico limita non solo il turismo ma anche la vita quotidiana di ognuno di noi. Da sottolineare che all’ASL hanno risposto a telefono consigliandoci anche di andare via mare.