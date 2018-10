Positano. Oggi sposi, Salvatore Lucibello e Lucia Pane. Capitan “Faffo” verso il viaggio più bello

Positano, Salvatore Lucibello e Lucia Pane si uniscono in matrimonio. Capitan “Faffo” verso il viaggio più bello. Alle 15 la cerimonia in Chiesa alla Spiaggia Grande. Lui alla guida con la famiglia della grande Lucibello Boat, lei di Piano di Sorrento, un amore sincero che sboccia in nozze e da parte di tutta la redazione di Positanonews i nostri migliori auguri.