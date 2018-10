Positano oggi messa col Vescovo Michele Fusco alle 10 al cimitero, lo accompagna un arcobaleno

Positano, Costiera amalfitana. Questa mattina alle 10 una messa al cimitero da parte del Vescovo Michele Fusco . Una visita al Cimitero di Positano per celebrare per tutti i defunti alle ore 10.00. Il suo ultimo post riempie il cuore di speranza per la Chiesa di Positano, un arcobaleno lo accompagna lungo la strada, come racconta nel suo diario di Vescovo di Sulmona, un arcobaleno che vorremmo anche nella Chiesa della cittadina della Costa d ‘ Amalfi .

Diario del Vescovo

30 ottobre 2018

L’arcobaleno ci accompagna lungo la strada verso Manopello