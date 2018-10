Un Ponte di Tutti i Santi che comincia alla grande per la Perla della Costiera amalfitana . La Proloco Positano presenta la 3 edizione della via dell’artigianato, che si terrà come data unica questa sera 31 ottobre a partire dalle 16:00 alle 21:00 in via dei Mulini a Positano.

Lo scopo della manifestazione è di valorizzare antichi mestieri, per cui gli artigiani dimostreranno il loro lavoro e avranno la possibilità di vendere i prodotti realizzati. Il tutto sarà accompagnato da ottimo cibo da strada e musica.

Dalle 17 poi c’è Halloween Party a Valle dei Mulini da non perdere. Mentre continua il gemellaggio di Positano con Thurnau dopo la visita nella redazione di Positanonews ieri pomeriggio a Piano di Sorrento questa sera parteciperanno alla festa della pro loco, poi , mentre continua la mostra sulla Berenfanger, domani sera alle Ore 19,00 Concerto di Flauti nella Chiesa Madre. La Sera: Festa del Gemellaggio alla Pergola con il gruppo “Macramè”

Insomma aria di grande festa questa sera a Positano

