Positano, Costiera amalfitana. Tutto pronto per la rimozione del furgone precipitato un mese fa da Via Corvo, di fronte da Costantino. I tecnici della ditta hanno fatto i sopralluoghi ed organizzato l’intervento. Sono stante anticipate le uscite per gli studenti che devono raggiungere Montepertuso e Nocelle, mentre la polizia municipale è all’opera per mettere i divieti di sosta che scatteranno dalle 10. Dopo questo orario si procederà a sanzioni amministrative, le regolari multe, e, se necessario, anche ad intervento di rimozione con carro attrezzi per liberare la strada. Ci sarà una gru speciale per recuperare il camion, oggi Positanonews sul posto e ci sarà anche domani. La polizia municipale è al lavoro per piazzare avvisi, già dati in ogni modo, ovunque.

AGGIORNAMENTI

Ieri il nostro giornale ha fatto un sopralluogo per informare sui preparativi , in contatto con la polizia municipale e l’amministrazione De Lucia, oggi controlleremo la situazione tutta la giornata anche sui nostri social .Positanonews sta seguendo tutti i giorni questa vicenda perchè comunque chiudere la strada per Montepertuso e Nocelle comporterà dei problemi, ai residenti , agli studenti, che comunque dovrebbero tornare tutti in tempo, ai che ancora ci sono, come i clienti dei ristoranti, mentre potrebbero essere in difficoltà gli escursionisti che vengono da Agerola e Praiano a piedi dal Sentiero degli Dei, a Nocelle , dopo le 14, potrebbero consigliare di scendere per le scale che dalla suggestiva piazzetta va ad Arienzo.

Dalle 14,30 faremo alcune dirette, non continua quindi, perchè non è necessario, con alcuni video e foto sulla pagina facebook di Positanonews che poi metteremo anche nell’articolo. Per segnalazioni solo whatsapp 3381830438 mail direttore@positanonews.it Siamo qui con voi per informarvi.

ECCO LA NOTA UFFICIALE

L’amministrazione comunale di Positano rende noto che martedì 16 ottobre, dalle 14,30 alle 16,30, sarà disposta la chiusura al traffico veicolare della Strada Provinciale n. 425 “Montepertuso-Nocelle” per agevolare i lavori di rimozione del veicolo precipitato nella scarpata di fronte al ristorante “Da Costantino” il 15 settembre scorso.