Positano , Nello Buongiorno una vita per la musica. Il post del figlio Fabrizio.. Positanonews è con te

Positano , Costiera amalfitana . Nello Buongiorno una vita per la musica. Il post del figlio Fabrizio.. Intanto solo oggi abbiamo letto il post di Fabrizio, musicista come il padre, che fa riferimento al desiderio del padre di voler trasmettere alle future generazioni la cultura e la passione per la musica. Noi di Positanonews siamo col nostro Nello , che è in procinto di tornare a Domenica In, ecco comunque il post di Fabrizio che con gli Spillenzia sta facendo delle serate eccezionali ..

Questo è Nello Buongiorno ! Lo sto ascoltando mentre canta …si perché lui canta …da quando Dio l’ha messo al mondo ! Ha cantato per i suoi genitori,per i suoi fratelli,per i suoi amici…e per gli “amici”degli amici… ha cantato anche per i suoi nemici… poi ha cantato per la sua donna e per suo figlio ! E quel figlio l’ha cresciuto… lo ha sorretto fin quando non ha camminato da solo ! Lui canta per tutti …canta per la gente ! Stasera canta per un paese che non si è voluto schierare,canta per un paese che non ha avuto la forza di credere in un progetto … si perché quest’uomo voleva solo tramandare quella musica,quella passione …alle nuove generazioni,sempre più perse dietro uno schermo,sempre più sole ! Ma questo paese…si sa…è il giocattolo di pochi,e l’illusione di tanti ! Eppure questo cantante,quest’uomo …per carità…pieno di difetti,ha scelto di restare un musicista,pulito…fino alla fine…pur potendo forzare,pur potendo ricorrere ad altri metodi …non l’ha fatto ! Magari qualcuno l’ha pure deriso,ma lui anche grazie ai consigli della donna che gli sta a fianco da una vita intera,nella buona e nella cattiva sorte (…non solo quando i riflettori gli sono puntati addosso,ma anche nelle oscurità del quotidiano..)beh lui ha lasciato perdere.

Quest’uomo risponde con la musica…con la parte pulita della sua vita…con la parte che lo ha tirato via da certi ambienti e da certi legami che non gli appartenevano …nonostante il richiamo del sangue…anzi… del latte ! (Solo pochissimi di voi sanno a cosa mi sto riferendo…ed è meglio così ).

La musica l’ha nutrito a volte con tanto a volte con poco …ma sempre con la dignità che merita chi dona agli altri…non sottrae ! La sua risposta è negli applausi,nei brividi e nel piacere che la gente prova nel sentirlo cantare…perché a 72 anni suonati fa ancora i fuoss n’derr ,e questo nessuno scribacchino servo del potere economico potrà mai portarglielo via ! Tutti voi …scribacchini e servi …passerete…come foglie al vento … di quest’uomo invece resterà per sempre un segno…e piccolo o grande che sia …sarà sempre tangibile ! La sua voce sarà la sua firma …anche quando il suo corpo finirà ! È questo il vero enorme potere della musica … NON HA TEMPO ! Quest’uomo è Nello Buongiorno … mio padre ! Se vuoi capire me devi conoscere lui …perché noi siamo fatti di musica,e la musica ci rende invincibili !