Positano quest’oggi è nella morsa del traffico. Nel centro del paese la viabilità è congestionata a causa di riprese televisive sia a San Pietro, che in strada per uno spot di auto sportiva. Lunghe code di auto si sono formate anche da Piano di Sorrento in direzione Positano, nei pressi di Tordigliano. La gran mole di bus e minivan, ancora presenti in Costiera Amalfitana, insieme alla presenza delle troupe impegnate materialmente nella realizzazione delle registrazioni, hanno arroventato non poco la situazione sulla SS 163.

di 7 Galleria fotografica Positano, traffico per riprese video