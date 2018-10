Le Rubriche di Positano News - Viabilità

Positano. Navigazione Libera del Golfo propone tariffe agevolate per i residenti

la Navigazione Libera del golfo a causa del disagio dovuto all’incendio con la chiusura della strada per tutti i residenti in penisola sorrentina darà delle agevolazioni tariffarie sulle corse via mare da POSITANO per SORRENTO e SEIANO.