Positano mostra di Marina Pane al bar Internazionale per orfanotrofio in Africa. Nel cuore della cultura col cuore . Siamo qui nella perla della Costiera amalfitana cosìdetta, ma sopratutto nel cuore della cultura autentica “positanese”, il bar Internazionale dei Collina, qui Marina Pane, artista a tutto tondo, dalla frequentazione del Liceo Artistico di Sorrento, a Napoli, alle esperienze in Africa, dove ha conosciuto dal vivo la realtà del “Continente nero”. Soopratutto grandi e piccole storie, come quella dell’orfanotrofio al quale andranno i fondi della mostra, che ha promosso e sostenuto l’associazione Macchia mediterranea presieduta da Daniele Esposito. Nel video sentiamo lui con Giuseppe Ferraioli, che ringraziamo per la segnalazione, mentre per l’artista parlano le sue opere e le sue intenzioni.

Infatti per questa Esposizione di disegni di Marina Pane il ricavato sarà destinato all’Orfanotrofio di Badalabougou a Bamako Mali per l’acquisto di materiali utili al sostentamento dei bambini. Nel video riprendiamo un momento della serata, davvero dei momenti belli , la bellezza salverà il mondo, diceva un grande scrittore, e così la bellezza dei quadri di Marina contribuiranno in parte a salvare o rendere migliore la vita di alcuni bambini.. c’è cosa più bella di questa? Allora andate e ammirate qualcosa di veramente positanese col cuore che porta in se una cultura e una profondità non indifferente…