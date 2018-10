Positano mostra su la pittrice tedesca ebrea Paula Baerenfaenger

Positano, Costiera amalafitana. Un grande evento culturale sulla nostra Storia , nel progetto di percorso nella memoria valorizzato dall’amministrazione di Michele De Lucia, ci sarà il prossimo 29 ottobre alla Pinacoteca comunale. Paula Baerenfaenger era una Pittrice ebrea e parzialmente paralizzata che visse a Positano per molti anni e vi morì nel 1953

“Molti dei suoi dipinti raffigurano la nostra città vista dal suo letto – scrive Massimo Capodanno – . L’artista tedesca viveva in grande indigenza . Dipingeva acquerelli su carta tenendo il pennello sotto il braccio riprendendo gli scorci vista dalla finestra . Le sue dimore , furono Casa Soriano e Villa Nettuno. Una curiosità la svela lo stesso Capodanno la tomba di Paula si trova al cimitero a Liparlati dietro quello dello scrittore azzero Essad Bey. Da vedere il post di Massimo sul suo blog Positano My Life