Positano, martedì uscite anticipate da scuola per rimozione furgone. Ecco gli orari

Positano,sì annunciano disagi per martedì pomeriggio a causa della rimozione del furgone. Ci sono molte proteste da parte dei genitori che sono preoccupati per il rientro dei propri figli a scuola, purtroppo spiega l’amministrazione De Lucia che questa scelta è stata imposta dalla provincia di Salerno che ente proprietario di quel tratto di strada che va a Montepertuso. Onde evitare problemi di ritorno a scuola dei ragazzi sono state anticipate le uscite di tutte le classi con una circolare da parte della scuola istituto comprensivo Porzio a firma della preside Stefania Astarita. Non mancheranno comunque i disagi perché le frazioni di Montepertuso e Nocelle saranno isolate per almeno 2 ore. Sperando che si riesca a farcela.

La comunicazione ufficiale dell’Istituto Porzio con gli orari :

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POSITANO e PRAIANO “Lucantonio Porzio”

Ai genitori

Ai docenti

Tutti i plessi di Positano e Montepertuso

DSGA

Cooperativa “T. Tasso”

Ditta SLEM

Oggetto: Organizzazione uscita martedì 16 ottobre 2018.

Si comunica che, come da nota del Comune di Positano, prot. n.2169/01 del 12 ottobre 2018, a causa dell’interdizione della strada provinciale per Montepertuso, l’organizzazione della giornata di martedì 16 ottobre 2018 subirà le seguenti modifiche, relativamente agli orari di uscita degli alunni:

SCUOLA INFANZIA MONTEPERTUSO – Uscita ore 12.15

SCUOLA INFANZIA POSITANO – Uscita ore 11.50

SCUOLA PRIMARIA – Uscita ore 12.30

SCUOLA SECONDARIA I GRADO – Uscita ore 13.00

Per martedì 16 ottobre non sarà previsto il servizio mensa, mentre sarà regolarmente garantito il

trasporto scolastico.

Si prega di darne comunicazione scritta alle famiglie

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Stefania Astarita