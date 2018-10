Intervento del 118 poco fa a Positano. Una donna, infatti, ha accusato un malore e ha necessitato delle cure dei sanitari. Sembra che decisivo in tal senso sia stato il caldo: sebbene siamo abbastanza lontani dal pieno dell’estate, dobbiamo dire che il sole batte ancora forte in certi orari. La donna, di mezz’età, è stata portata prontamente all’ospedale di Castiglione di Ravello; le sue condizioni non destano preoccupazione.