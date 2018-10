Positano, le telecamere di Rai Italia alla Villa Romana – ANTEPRIMA

Le telecamere di Rai Italia quest’oggi sono entrate nella splendida Villa Romana di Positano. La tv pubblica trasmessa nei cinque continenti, scopre infatti le meraviglie dell’ipogeo archeologico della Costiera Amalfitana, portandole nel format “L’Italia con Voi”.

La nuova trasmissione, che racconta degli italiani nel mondo, è già in onda da ieri ed è trasmessa tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dallo Studio 6 di Saxa Rubra. A Positano c’era la giornalista ed esperta d’arte Virginia Zullo, come inviata per il servizio televisivo, che ha incontrato l’artista Nazario Fusco.

Storia, arte e la fotografia, con quest’ultima forma d’espressione che ha veicolato l’immagine della Città Romantica nel mondo, attraverso le cartoline: questi sono i principali temi su cui è imperniato il servizio su Positano, che sarà visto dai nostri connazionali all’estero.