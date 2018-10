Positano. Per stanotte e la giornata di domani, secondo l’allerta meteo della Protezione Civile, la costiera amalfitana dovrebbe essere colpita da abbondanti piogge associate a temporali e da forte raffiche di vento che già oggi sferza il nostro territorio. E’ proprio il vento che contribuisce ad aumentare le mareggiate con onde che, già in questa ultima domenica di ottobre, hanno coperto la metà della spiaggia. Il timore tra i positanesi è che possa verificarsi un peggioramento che metterebbe a rischio i negozi ed i ristoranti della spiaggia, come tristemente avvenuto ultimamente con danni notevoli alle strutture. E’ per questo che si stanno allestendo dei cordoli di sicurezza con dei sacchi ripieni di sabbia per arginare possibili ondate ed evitare, o almeno ridurre, i danni. Ci auguriamo che il maltempo risparmi la Spiaggia Grande ma, di sicuro, questa volta non la troverà impreparata.