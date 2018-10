Positano, la regina d’autunno secondo gli inglesi del “Telegraph”

Positano si guadagna un’altra menzione importante sulle pagine dei quotidiani esteri. Questa volta gli inglesi del “Telegraph” scelgono la Perla della Costiera Amalfitana, come la più bella tra le venti mete mondiali per le vacanze autunnali. L’articolo comparso della sezione viaggi, consiglia i luoghi da visitare insieme alle mete principali, che bisogna assolutamente provare ingiallisce il paesaggio. Le città suggerite sono Amsterdam, Madrid, Vienna, Milano e Parigi, mentre per gli amanti della natura ci sono il New Forest al New England, le Montagne Rocciose, le foreste della Germania ed il Giappone, senza disdegnare le passeggiate all’insegna del gusto tra il Dorset e il Lake District in Inghilterra o le colline di Creta.

Non mancano le località di mare, godibili anche con le miti temperature ad ottobre inoltrato: tra le spiagge del Sud Europa vengono invece suggerite Nizza, il Montenegro, l’isola di Rodi ed ovviamente la cara Positano, descritta insieme alla Costa d’Amalfi. “Nell’incantevole Positano le facciate pastello delle case avvolte nella buganvilla abbracciano una scogliera. I gradini scendono verso una spiaggia di ghiaia, follemente sovraffollata in estate, ma dolce settembre. Lungo la costa, ci si può fermare a Maiori che ha una lunga spiaggia sabbiosa a Maiori, o nel villaggio di pescatori di Cetara, una graziosa baia di ciottoli circondata da ristoranti di pesce. Assolutamente da assaporare la bevanda locale, il limoncello. Da visitare anche Praiano, Ravello per una vista spettacolare sul golfo”.