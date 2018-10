Positano, la quiete dopo la tempesta. Situazione sotto controllo in Costa d’ Amalfi e Sorrento. Dunque scuole aperte in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, viabilità regolare, salvo pietrame e rami un pò ovunque, in particolare sulla S.S. 163 e la Ravello – Tramonti, ma anche sul Faito di Vico Equense, e sulla Agerola – Gragnano, dove la strada è stata liberata, anche a Capri la situazione è normale, salvo le scuole chiuse per controlli e le vie del mare problematiche, ovviamente parliamo solo delle aree seguite da Positanonews.it. La SITA passa regolarmente. . Problemi a Castellammare di Stabia ma si circola, ricordiamo che il Viadotto San Marco è aperto fino alle 21,30 in direzione Napoli, mentre all’uscita dall’autostrada A3 Napoli – Salerno, e dopo le 21,30 in entrambe le direzioni, è chiuso per lavori dell’ANAS. Al momento non piove e le previsioni sono di normalità, è finita l’allerta meteo in Campania.

Credit Foto Cristina d’ Aiello