Positano, la denuncia di un negoziante: “Guide turistiche hanno rovinato il paese. Ecco cosa mi è successo”

Abbiamo ricevuto la segnalazione da parte di un commerciante di Positano che ha assistito ad una scena sicuramente per lui poco simpatica (per così dire) nella propria attività. “Siamo arrivati al punto che questi Tour operator hanno rovinato questo paese -si è sfogato con noi- Queste povere persone (i turisti) sono trattate come pecore, costrette ad ubbidire a questi sciacalli (le guide turistiche). I turisti non hanno più la libertà di spendere i propri soldi e il proprio tempo dove vogliono loro.”.

Uno sfogo duro che riceviamo e pubblichiamo. Ma la segnalazione prosegue con i dettagli dell’episodio:

“Un turista era entrato nel mio negozio, a quel punto è entrata la guida turistica urlando: “DON’T BUY HERE! DON’T BUY HERE!”. Alle mie rimostranze, la guida rispondeva che loro avessero delle direttive da rispettare. Probabilmente le dirette saranno quelle di spremere queste povere persone fino all’osso e riempirsi il portafoglio. Per fortuna la guida è stata allontanata… Bloccare ogni giorno un paese intero per il bene di pochi: è una vergogna!”.