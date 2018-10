La bella modella polacca Jessica Ziolek, fidanzata del’attaccante del Napoli Arek Milik, si è concessa una breve vacanza a Positano ed è rimasta affascinata dalla bellezza del posto e dai panorami mozzafiato. Ha pubblicato le foto su Instagram accompagnandole con un commento molto eloquente: “Positano, vibrazioni positive”. E chissà che non decida di tornare presto in compagnia del suo compagno, come già avvenuto in passato, per la gioia dei tanti tifosi azzurri.