Positano , Costiera amalfitana . Pochi minuti fa l’incidente fra uno scooter e la SITA alla Chiesa Nuova .Sul posto la polizia municipale per i rilievi e capire la dinamica dell’incidente e ambulanza. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale a Sorrento con piccole ferite. Non si conosce la generalità del ragazzo, sull’autobus della SITA studenti che venivano dalle scuole superiori di Sorrento che devono arrivare a casa a Positano, Praiano ed Amalfi.

Il traffico è arrivato fin oltre il canneto e il bivio di Montepertuso con disagi superati grazie all’intervento della polizia municipale e dei carabinieri .