Positano incidente alla Sponda ad un ragazzo col ciclomotore

Positano Costiera Amalfitana incidente questa mattina alle 8:00 circa per un ragazzo a bordo di un ciclomotore le località sponda il ragazzo Stava procedendo in direzione Sorrento per andare a scuola quando per motivi imprecisati è finito a terra subito intervenuti l’ambulanza del 118 che non ha avuto necessità poi di trasportarlo all’ospedale di Castiglione di Ravello costa d’amalfi