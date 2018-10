Positano, Costiera amalfitana, 2 ottobre, ore 18,30. La Strada Statale Amalfitana 163, chiusa nelle prime ore di ieri a causa del vasto incendio che ha interessato la vegetazione dei Monti Lattari, è ufficialmente aperta ed anche la Sita ha ripreso regolarmente il servizio.

Negli ultimi due giorni le nostre zone hanno vissuto momenti di grande disagio e preoccupazione per il disastro causato dall’incendio. Lavoratori e studenti costretti a svegliarsi più di un’ora prima per fare il giro per Agerola, turisti disinformati che non avevano modo di spostarsi.

E’ stato riaperto al traffico alle ore 19.00 il tratto della strada statale 163 “Amalfitana” tra il km 10 ed il km 11,500, nonostante i numerosi danni rilevati. Sono da ringraziare il sindaco Michele De Lucia, il vicesindaco, le amministrazioni, l’ANAS e tutti i professionisti che si sono impegnati per ripristinare una situazione di sicurezza sulla s.s. 163 nel minor tempo possibile. A seguito dell’intervento degli elicotteri, che ha permesso il totale spegnimento delle fiamme, è stato possibile da parte di Anas procedere ad un’ispezione visiva dei margini della carreggiata e della strada stessa. Nei prossimi giorni proseguiranno sopralluoghi a carico degli enti locali finalizzati a valutare i possibili danni subiti dal versante montuoso.

La diretta è di poche ore prima dell’ufficialità che ci aspettavamo già nel primo pomeriggio.