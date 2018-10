Positano, Costiera amalfitana . Finalmente il furgone precipitato verrà rimosso, la data scelta è martedì il 16 ottobre come anticipato da Positanonews . Ecco come, la strada chiusa nel pomeriggio L’amministrazione comunale di Positano rende noto che martedì 16 ottobre, dalle 14,30 alle 16,30, sarà disposta la chiusura al traffico veicolare della Strada Provinciale n. 425 “Montepertuso-Nocelle” per agevolare i lavori di rimozione del veicolo precipitato nella scarpata di fronte al ristorante “Da Costantino” il 15 settembre scorso.

Una vicenda travagliata che è durata un mese. Ricordiamo come in esclusiva Positanonews sul posto ricostruì la vicenda, il camion precipitò nei terrazzamenti sottostanti perchè il conducente aveva dimenticato il freno a mano. Successivamente provò a recuperarlo ma il comandante della polizia municipale Sergio Ponticorvo chiese un piano di sicurezza. Questo piano non arrivò e fu generico..

Successivamente vi sono stati vari incontri sugli orari, il comune voleva fare solo di notte, dalle 2 alle 4, ma necessitava la luce e le cellule fotoelettriche non bastavano. Successivamente autorizzazioni dai vigili del fuoco ed in ultimo dalla Provincia di Salerno che è titolare di quel tratto di strada. L’autorizzazione è arrivata proprio in serata e da qui il Comune, in accordo col proprietario del camion, si è attivato per organizzarsi per la rimozione in un’orario che dovrebbe essere tranquillo. Dopo le scuole e prima del rientro dal lavoro degli operai, una scelta concordata con l’amministrazione De Lucia, che finalmente porterà alla rimozione del furgone.