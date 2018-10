Positano Giada de Laurentiis da Ceramica Assunta, VIP anche ad Ottobre

Positano, anche Ottobre si conferma mese dei VIP, con la presenza di Giada de Laurentiis, conduttrice televisiva italo-americana, da Ceramica Assunta, che si è lasciata fotografare con il simpatico titolare Giovanni Carrassi.

Giada De Laurentiis è una conduttrice televisiva, cuoca e scrittrice statunitense, di origine italiana.

Nata a Roma, è figlia dell’attrice Veronica De Laurentiis e del suo primo marito Alex De Benedetti, nonché nipote di Silvana Mangano e Dino De Laurentiis. All’età di 7 anni si è trasferita negli Stati Uniti.

Si è formata professionalmente a Le Cordon Bleu di Parigi e presso la UCLA in California. Ha conseguito una Bachelor’s degree in antropologia sociale a Los Angeles. Dopo gli studi, si è affermata come una delle personalità più note del mondo culinario statunitense.

Ha realizzato oltre 200 puntate (dal 2008) della trasmissione Giada at Home, trasmessa negli Stati Uniti da Food Network. Fa parte con regolarità anche del cast di Today, programma mattutino della NBC. È fondatrice della società d’affari di catering chiamata con le sue iniziali, GDL Foods. Nell’ambito degli Emmy Awards 2008 ha vinto il Daytime Emmy Award nella categoria “Outstanding Lifestyle Host”. Sempre nel 2012 è stata inserita nella Culinary Hall of Fame.