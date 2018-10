Positano è festa grande con l’allegria delle 500 e stasera fuochi e degustazioni con Nello Buongiorno e Palma di Made in Sud , per l’occasione per la prima volta nella Piazza dei Racconti . Nella perla della Costiera amalfitana è rientrato l’allerta meteo. Si comincia il raduno nell’accogliente e professionale Parcheggio Mandara e li di fronte a far colazione all’Elisir Caffè di Ambrogio Carro, seguiti dal fotografo Giuseppe Di Martino, poi è festa grande veder scarrozzare decine di autovetture per il paese fino in spiaggia con media partner Positanonews che ha filmato su Positanonews TV la partenza. Le vetture bicilindriche vengono da tutta Italia , Positano e la Costa d’ Amalfi sono oramai un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Alle 16 il taglio della torta in spiaggia

Intanto in Piazza dei Mulini si festeggia la Madonna del Rosario, processione e fuochi d'artificio a mare e poi tutti giù presso la Piazza dei Racconti dalla "Voce di Positano", il Maestro Nello Buongiorno, cui seguirà lo spettacolo di Pasquale Palma, volto noto per i suoi divertentissimi sketch nella trasmissione Made in Sud. Ancora una volta non mancheranno le tradizionali pietanze tipiche positanesi, gentilmente offerte da ristoratori e singoli privati.

