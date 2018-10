Positano. La perla della Costiera amalfitana dedica una strada al “suo” parroco buono. Questa sera alla presenza del Vescovo Michele Fusco e di tutte le autorità è stato inaugurato il Largo Don Raffaele Talamo, che prende il nome del già vicolo Vito Savino esteso dall’incrocio con via dei Mulini fino al civico n. 1 escluso di vicolo Vito Savino e all’incrocio con via Rampa Teglia» si legge nella delibera con cui la giunta comunale guidata dal sindaco Michele De Lucia ha inteso ricordare don Raffaele.

“Se non si ricorda la propria Storia, non si è nessuno”, ha detto il sindaco Michele De Lucia e la famiglia con un commovente discorso ha ricordato come fosse considerato “Comune un padre” per molta gente nel paese.

Durante la santa messa in suffragio il Vescovo Michele Fusco ha parlato dei giovani che bisogna portare in Chiesa . Il momento commemorativo si è svolto alla presenza di autorità civili e militari e delle associazioni del posto. L’evento è stato promosso dal l’amministrazione comunale di Positano in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria Assunta e la famiglia Talamo – Scalera.

Una strada del paese intitolata al compianto don Raffaele Talamo indimenticato, storico, parroco di Positano scomparso il 22 agosto del 2005. La perla della Costiera amalfitana dedica la strada al parroco che ha segnato la nostra vita, il parroco che ha ispirato decine di vocazioni, il nostro parroco buono. Noi “anime cristiane”, come ci chiamava, non possiamo non esserne felici e non potevamo mancare.