Positano: Domani presentazione del nuovo libro di Romolo Ercolino “Positana Sacra”

“Qualche anno fa realizzai una serie di documentari sulle chiese di Positano con lo storico Romolo Ercolino; quel percorso immaginato insieme per la mia app “Video guida di Positano” e’ stato approfondito in un interessante libro che lui presenterà domani. Spero saremo in tanti… ” questo il messaggio di Chiara d’Amico su Facebook.

Domani 20 ottobre ore 18 presso Hotel Le Agav, Romolo Ercolino, presenterà il suo nuovo libro “Positano Sacra”, un libro che ha dedicato alla fede e all’arte di Positano.