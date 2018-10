Positano, Costiera amalfitana. Tutto pronto per la rimozione del furgone precipitato un mese fa da Via Corvo, di fronte da Costantino. I tecnici della ditta hanno fatto i sopralluoghi ed organizzato l’intervento. Sono stante anticipate le uscite per gli studenti che devono raggiungere Montepertuso e Nocelle, mentre la polizia municipale è all’opera per mettere i divieti di sosta che scatteranno dalle 10. Dopo questo orario si procederà a sanzioni amministrative, le regolari multe, e, se necessario, anche ad intervento di rimozione con carro attrezzi per liberare la strada. Ci sarà una gru speciale per recuperare il camion, oggi Positanonews sul posto e ci sarà anche domani. La polizia municipale è al lavoro per piazzare avvisi, già dati in ogni modo, ovunque.

ECCO LA NOTA UFFICIALE

L’amministrazione comunale di Positano rende noto che martedì 16 ottobre, dalle 14,30 alle 16,30, sarà disposta la chiusura al traffico veicolare della Strada Provinciale n. 425 “Montepertuso-Nocelle” per agevolare i lavori di rimozione del veicolo precipitato nella scarpata di fronte al ristorante “Da Costantino” il 15 settembre scorso.