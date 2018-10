Positano, dai “Pirati dei Caraibi” alla Costiera: l’attore britannico Bill Nighy a cena da “Bruno” -FOTO

Ancora vip in Costiera Amalfitana. Continuano a sbarcare celebrità da tutto il mondo negli splendidi e unici territori della Divina, nonostante l’estate sia passata e ci si avvicini sempre di più all’inverno. Positano, ancora più delle altre, è a ottobre inoltrato ancora meta preferita dalle personalità di ogni tipo. Questa volta nella perla della Divina è sbarcato l’attore britannico Bill Nighy. Quest’ultimo ha fatto tappa al ristorante “Bruno“, eccellenza del territorio e ormai vera e propria istituzione culinaria, dove, rimasto estasiato per la cucina propostagli, è tornato per cinque sere consecutive.

Nighy è noto soprattutto per la celebre saga Disney, “Pirati dei Caraibi”; ha infatti dato i movimenti in digitale ed interpretato il malvagio Davy Jones partecipando ai primi tre film della saga Underworld, nei panni di Viktror, il crudele re dei vampiri. Ha prestato anche la sua voce per il film d’animazione della DreamWorks Giù per il tubo. Nel 2010 recita nel film Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 nel ruolo di Rufus Scrimgeour.