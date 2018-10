Positano comincia con una grande mostra dedicata a Paula Bärenfänger il gemellaggio con Thurnau

Positano, Costiera amalfitana . Il Gemellaggio tra la perla della Costiera e la città tedesca di Thurnau diventa maggiorenne, compiendo il suo 18.esimo anno dal 2000. Iniziato sulle orme del musicista Wilhelm Kempff e del ceramista Gunter Studeman, il gemellaggio è stato portato avanti negli anni dai presidenti Rosaria Ferrara e Volker Seitter, in collaborazione con le rispettive amministrazioni comunali. Quest’anno in particolare ci sarà l’evento speciale dell’inaugurazione, il 1 dicembre, di ‘Piazza Positano’ a Thurnau, con la deposizione di una scultura in pietra e ceramica donata dal Comune di Positano e realizzata dalla ‘Ceramica Casola’. Inaugurata oggi a mezzogiorno la mostra Paula Bärenfänger, la pittrice paralizzata vissuta da 1914 fine alla sua morte 1953 a Positano. Straordinarie le sue opere, dipinte con la bocca o con il pennello sotto le ascelle, abitava a Fornillo a Casa Soriano, ora l’artista è sepolta nel cimitero di Positano a fianco alla tomba di Essad Bay. Stiamo seguendo il gemellaggio anche con i nostri social network mandate fotografie e video a 3381830438 direttore@positanonews.it o sulla pagina facebook di Positanonews

Il 18.anno del gemellaggio vedrà gli amici di Thurnau restare ospiti a Positano dal 28 ottobre al 2 novembre, sono previste varie manifestazioni, tra cui la visita alla Villa Romana di Positano, alla torrefazione Maresca a Piano di Sorrento, ed in particolare l’inaugurazione della mostra dedicata a Paula Baerenfaenger, pittrice tedesca che visse a Positano per molti anni e vi morì nel 1953. Interessante

Programma del Gemellaggio Positano-Thurnau, 28 ottobre – 2 novembre 2018

28/10 Domenica :

Arrivo a Napoli 11,45 e trasferimento in Pullman a Positano.

Ore 14,00 circa accoglienza e sistemazione nelle case delle famiglie ospitanti.

Sera: Tutti insieme al ristorante Guarracino con sfizi dello Chef Tommaso (Euro 18,00 a persona)

29/10 Lunedì:

Mattina: Visita alla Villa Romana. (Dalle 9,30 in gruppi di 20 persone)

Ore 12,00 Pinacoteca Comunale: Inaugurazione della mostra dedicata a Paula Baerenfaenger.

Benvenuto dell’amministrazione e buffet.

Pomeriggio: ore 15,30 partenza della Barca per Amalfi. (Euro 6,50 ospiti – Euro 4,00 residenti)

Ore 18,30 Concerto della Corale “Cantate Domino Aloysiana” direttore A. Porpora.

Pizza fritta e assaggi al ristorante L’Arsenale. (Euro 25,00 a persona)

Rientro con bus.

30/10 Martedì:

Mattina: ore 8,00 partenza da Fiume della noce. Visita al museo delle Ferrovie a Pietrarsa.

Pranzo a Piano di Sorrento ristorante “Le 3 Arcate” (Euro 20,00 per persona)

Pomeriggio: Visita alla Torrefazione di caffè Maresca di Piano di Sorrento.

31/10 Mercoledì:

Mattina: Degustazione di Limoncello da Valentino con merenda.

Pomeriggio e sera Festa della Proloco alla Piazza dei Mulini

1/11 Giovedì:

Giornata libera.

Ore 19,00 Concerto di Flauti nella Chiesa Madre.

Sera: Festa del Gemellaggio alla Pergola con il gruppo “Macramè”

2/11 Venerdì:

Pranzo in famiglia.

Ore 15,00 circa: partenza con pullman per Napoli Aeroporto. Volo ore 19,05.

Il programma può subire variazioni in funzione delle condizioni meteorologiche