Positano città deserta. Per la chiusura S.S. 163 Amalfitana chiuso anche ufficio postale, studenti a casa

Positano città deserta. Per la chiusura S.S. 163 Amalfitana chiuso anche ufficio postale. Gli studenti costretti a rimanere a casa , tutti frequentano le scuole superiori della Penisola Sorrentina, fra Sorrento e Meta. Disagi anche per le attività turistiche della perla della Costiera amalfitana. I transfer in taxi per l’aereoporto di Napoli si stanno effettuando per la via da Amalfi ad Agerola e quindi l’entrata dell’autostrada di Castellammare di Stabia . Problemi anche per gli approvvigionamenti

Foto Giuseppe Di Martino