Positano , Costiera amalfitana . Che belle persone che si trovano nel paese, la felicità di vedere il sorriso di un amico di tutti che sta meglio. C’è chi parla di ambiente, di cui ha fatto una battaglia, chi di scuola e turismo, con competenza, chi , amico di tutti , ci dona un sorrso e sta meglio . E’ una notizia tutta positanese, un momento “nostro”, non diciamo chi sono, altrimenti oltre al nostro nome copiano pure i loro.. Ma noi siamo in mezzo alla gente, in mezzo alla gente buona e bella. L’intervista è tutta da vedere e sentire dalla strada inerrotta, all’incendio, la prevenzione, alla pulizia della strada