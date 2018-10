Positano, il bel video di Chiara D’Amico per il contest #ioleggoperché

Continua l’iniziativa dell’Istituto Comprensivo Luca Antonio Porzio di Positano, per la Scuola d’Infanzia. Chiara D’Amico ha realizzato un bel video per dare man forte alla scuola, che è in gara per il contest nazionale che sostiene lo sviluppo di biblioteche scolastiche. Questo progetto, nato su iniziativa dell’Associazione Italiana Editori, consente di donare dei libri alle scuole, con la scuola vincitrice del contest che potrà ottenere un importante buono libri da 1500€ per i piccoli alunni.

Il progetto per donare libri terminerà domenica 28 ottobre 2018, con le scuole che riceveranno un numero di libri pari all’ammontare di quelli ricevuti in donazione. Gli Editori infatti doneranno un monte libri uguale al numero di volumi acquistati a livello nazionale, fino a un massimo di 100.000 libri, che verrà ripartito tra tutte le scuole iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale. Una bella iniziativa che permetterà di arricchire le biblioteche delle scuola, alimentando l’amore per la lettura tra i giovani studenti.