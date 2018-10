Non siamo nel Sahara in Africa, dove ci sono villagi sperduti con bambini da vaccinare. Siamo in Costiera amalfitana, la S.S. 163 Amalfitana un inferno di lamiere, con l’incubo traffico, e decine di mamme di Positano ad affrontare il caos per fare una vaccinazione. Non parliamo del traffico che c’è ogni giorno, sembra parlare di qualcosa di alieno, estraneo alla nostra vita, un problema degli altri. Invece no, parliamo della vita quotidiana di ognuno di noi. Ora una vaccinazione , che è fra l’altro obbligatoria, e lo Stato dovrebbe agevolare i cittadini, può portare a far perdere un intero pomeriggio?

Si parte da Positano e ci si divincola nel traffico fra autobus, minivan, taxi , ncc, auto di tutti i tipi. Primo scoglio il bivio di Montepertuso, poi la Chiesa Nuova, Via Cristoforo Colombo e la Sponda, Praiano dal bar Sole fino alla strettoria dell’Africana, quindi il Fiordo di Furore, poi a Conca dei Marini un semaforo che oramai è diventato parte integrante dell’ambiente, quindi il bivio di Agerola, il centro di Amalfi, parcheggi esauriti, si prova ad Atrani , pure qui non ci sono posti, poi va a Castiglione di Ravello, altro caos in corrispondenza dell’omonima spiaggia, per cercare un posto per parcheggiare, se si è fortunati, cioè in coppia, la mamma fa la vaccinazione al figlio e il padre si organizza con la macchina.

Si parte dopo pranzo per arrivare a ora di cena, se va bene. Insomma come nel Terzo Mondo dove si parte per arrivare chissà quando, solo che qui siamo in quella che dovrebbe essere la civilissima Italia, in Campania, nella Divina. Poi non parliamo di mancanza di volontà di volere l’unione della Costiera amalfitana, ma quale unione se per raggiungere un posto dall’altro ci vuole una giornata? Perché poi biasimare Positano che si rivolge a Sorrento dove arriva in pochi minuti?

Cosa fanno i politici? A parte i buoni propositi di Daniele Milano sindaco di Amalfi per la ZTL, non vediamo una forte volontà, basterebbe , secondo noi, appellarsi all’ordine pubblico e alle emergenze sanitarie, oltre allo smog, allo stress, gli autobus hanno anche provocato morti e feriti. Perchè nessun sindaco non ha il coraggio di fare un dettagliato esposto a Prefetto di Salerno e Napoli, alla Procura della Repubblica, al Ministero chiedendo, col supporto delle semplici misure già in possesso dell’ANAS e dei propri dati scientifici, se gli autobus di grandi dimensioni, come ha rilevato Positanonews, non possono percorrere la Statale senza invadere l’altra corsia , già questo renderebbe illegale ogni mezzo che non rientra nella sua corsia, codice della strada alla mano. Ma anche se vogliamo dare altre deroghe, consentendo addirittura agli autobus di passare in violazione del CdS, ci chiediamo se sono state fatte le prove di carico, la Strada Statale è sicura da rischi? Sulla Grotta del Diavola a Praiano c’è stato già un crollo, cosi come fra Tordigliano di Vico Equense e Piano di Sorrento, sul versante della Penisola Sorrentina, la strada mostra la sua fragilità.

Si aspetta una tragedia? Un’altro Ponte Morandi? Ma non illudiamoci in Costiera ci sono stati già i morti ma gli interessi economici sono stati superiori, gli autobus è evidente che creano enormi disagi per la vivibilità oltre che per la viabilità, ma si pensa a realizzare altre strutture, gallerie e parcheggi, attrattori di traffico, invece di pensare a rendere la Costiera vivibile nel rispetto anche dei vincoli che l’ UNESCO avrebbe messo. Non è solo l’abuso edilizio che minaccia l’ambiente, il traffico è un mostro continuo e permanente che nessuno, chissà perchè, vuole abbattere.

Ma anche senza cercare i giusti appigli legali, è normale tollerare questa situazione dal primo marzo al 31 ottobre?

E i politici , statene pur certi, faranno conferenze, dichiarazioni, ma nessuna concreta azione legale e tecnica, con dettagliati esposti, supportati da dati tecnici , agli organi competenti.

Appuntatevi questa data, lunedì 5 novembre. Finito il turismo di massa non si parlerà più di traffico fino a marzo, poi ricominceremo. E continueranno a prenderci in giro..