Positano, Costiera amalfitana. L’allerta meteo della Regione Campania ha fatto fuggire molti dalle spiagge, ma qui è ancora stagione balneare. Insomma in Costa d’ Amalfi solo un pò di pioggia questa notte e già ora splende il sole. Chi è intelligente si sta godendo già la spiaggia come la principessa Pignatelli di Napoli proprietaria del fantastico castello, una delle persone più nobili d’ Italia e d’ Europa nella spiaggia fra le più belle del mondo, a Fornillo, nell’accogliente e confortevole stabilimento balneare dei fratelli Grassi.

Insomma il tempo è bello e Positano si sta subito riempiendo di nuovo, eventi e manifestazioni ricchissime in questi giorni con la festa della Madonna del Rosario e domani arrivano le mitiche 500 seguite come sempre da Positanonews in tempo reale..

E poi? Poi abbiamo in serbo per voi una sopresa spettacolare a Positano succederà qualcosa di unico , venite e vedrete…

Intanto se volete sapere tutto sull’evento andate su Positanonews Eventi il più completo calendario di manifestazioni delle costiere della Campania da Amalfi a Sorrento, Capri, il Cilento, Napoli e Salerno ECCO QUI QUELLO DELLA 500