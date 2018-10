Positano, Costiera amalfitana. Oggi pomeriggio è successo quello che si prevedeva da tempo: pochi minuti fa è crollato un albero, che mostrava segni di malattia a Punta Reginella.

La tragedia è stata sfiorata, visto che il fusto della pianta in questione, stava per colpire dei turisti. Negli ultimi tempi, nella città verticale, sta svanendo parte del verde.

Il paese sta perdendo piano piano tutti gli alberi che circondavano la strada interna, spesso in corrispondenza di zone dove potrebbero sorgere tavolini, ma la bellezza delle piante è insostituibile. Speriamo vengano ripiantate in tutto il paese come prima.