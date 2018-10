Positano / Agerola vicenda Grottino Azzurro . Un pizzaiolo “Cristoforo si è sempre comportato bene”

Positano, Costiera amalfitana. Riceviamo una confidenza di un pizzaiolo che ora lavora sulla costa di Sorrento in Penisola Sorrentina “Cristoforo , e la sua famiglia, si è sempre comportato bene”. Dopo la pubblicazione di un processo in corso a suo carico , per il quale bisognerà aspettare anni, vi sono stati diversi interventi a suo favore, e questa confidenza che ci sentiamo di pubblicare anche se la persona vuole rimanere anonima e rimarrà tale per rispetto al nostro codice deontologico