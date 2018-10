Positano: Il 31 ottobre uscirà il nuovo album di Devious Mind, il rapper emergente positanese

Francesco M. Collina in arte Devious Mind è un rapper emergente di Positano classe 1995. Francesco si avvicina al rap ai primi anni di scuola superiore dedicandosi al freestyle, per poi passare alla scrittura. Nel 2016 incide un album dal titolo “Deluso street album” non disponibile su internet, nel 2018 incide un lavoro completamente auto prodotto con la collaborazione di Francesco Gargiulo e Giuseppe di lieto dal titolo “Fottetevi VOL 1” disponibile sul canale youtube Devious Mind.

Ma la saga continua ed il 31/10/2018 uscirà con “Fottetevi VOL 2” un insieme di vari rami del rap in un unico lavoro.

Con la collaborazione di Francesco Gargiulo, Giuseppe di lieto, Albert kamut e del RKH studio di Torino.