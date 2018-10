Positano. Il 23 ottobre interruzione energia elettrica in alcune zone del paese

Positano. Martedì 23 ottobre, dalle ore 9.30 alle 16.30, in alcune zone verrà interrotta l’energia elettrica per permettere lavori di manutenzione degli impianti. Le vie interessate sono:

Via Chiesa Nuova da 18 a 26, da 30 a 38, 42, da 50 a 56, da 60 a 62, da 66 a 76, 344

Via Marconi 101, 154, da 266b a 270, 278, 330, 338, da 344 a 346, 358

Via Coralli da 3 a 5, 13, 21, 27, da 31 a 39, da 43 a 57

Via Chiesa Nuova da 13 a 25, 33, 37, da 41 a 43

Via Coralli da 2 a 4, 8, da 12 a 20, 276

Via Chiesa nuova sn

Via Coralli sn

Via Corvo 20

Durante lo svolgimento dei lavori potrebbe momentaneamente essere riallacciata l’energia, in ogni caso tuttavia si raccomanda di non utilizzare ascensori o altri apparecchi che potrebbe generare pericoli. Per informazioni sui disservizi si può inviare un SMS al numero 3202041500, riportando il codice POD presente in bolletta, oppure scaricare e consultare l’App gratuita per smartphone “Guasti Enel”. Per segnalare eventuali guasti il numero da chiamare è l’ 803500.

Si ricorda che l’interruzione interessa soltanto i clienti alimentati a bassa tensione.