Polonia-Italia 0-1: decide Biraghi. Azzurri salvi nella Nations League

Gli azzurri di Mancini si salvano nella Nations League, e hanno la possibilità di giocarsi le Finals Four con il Portogallo. L’Italia domina la partita con una prestazione spettacolare: la partita è decisa al 92′ da Biraghi.

Gli azzurri divertono a Chorzow con un tiki taka che esalta l’undici di Roberto Mancini, che conferma la stessa formazione di partenza con l’Ucraina, con l’unica variante di Bernardeschi “falso neve”. Nella Polonia resta fuori Piatek, il capocannoniere della nostra serie A, ed è Zielinski ad agire a supporto di Lewandowski e Milik. Il primo tempo è dominato dal possesso palla degli azzurri, 66 a 34, che schiaccia i padroni di casa nella loro metà campo.

Nel secondo tempo Brzeczek cambia modulo: fuori Szymanski e Linetty, dentro Grosicki e Blaszczykowski, abbandonando il rombo a centrocampo. L’Italia non da riferimenti con il suo trio offensivo, con Insigne che va in mezzo, Bernardeschi si sposta a destra e Chiesa a sinistra. Lo spettacolo prodotto là davanti è esaltante e già si fanno paragoni con il gioco di Guardiola. Il Mancio indovina la giostra di cambi a dieci minuti dal termine, lanciando Lasagna al posto di Bernardeschi, invece dello scalpitante Immobile e Piccini per Florenzi, sulla destra. Il gol salvezza arriva al 92′: angolo da destra, testa in tuffo di Lasagna e volée sotto misura di Biraghi piazzato sul secondo palo. L’Italia finalmente vede la luce in fondo al tunnel e dopo un anno ritrova una vittoria in gare ufficiali. Non manca la dedica di Biraghi all’amico e Capitano, Davide Astori.