Politica Sorrento , Mario Gargiulo non rientra. Piano , fuori Ponticorvo dentro d’ Esposito a Vico Equense Cinque vuol far le scarpe a Buonocore

Politica locale in Penisola Sorrentina. Le ultime notizie della politica arrivano dai corridoi, questa sera a Sorrento dall’entourage del sindaco Giuseppe Cuomo ci viene la notizia che non vi è nessun rientro in Giunta per Mario Gargiulo , ma rimane una casella vuota che il Ponte non ha ancora riempito .. A Piano di Sorrento fra pochi giorni il rimpasto in Giunta con Ponticorvo che, come già anticipato da Positanonews, rimarrà fuori con altre deleghe a favore di Marco d’ Esposito, la situazione più turbolenta a Vico Equense dove lo scontro è abbastanza sentito fra il sindaco Andrea Buonocore e Gennaro Cinque , suo assessore ed ex sindaco, su più temi, dalla riscossione tributi, che il primo vuole interno, il secondo esterno, ad altro ancora. A Massa Lubrense stiamo pensando alle prossime elezioni e si muove Lello Staiano e dall’altra parte più che Balduccelli Giovanna Staiano , a Sant’Agnello il sindaco Sagristani alle prese coi social più che altro, mentre di Meta già abbiamo parlato aspettiamo domani che succede in Tribunale per Peppe Tito…