Polisportiva Vico Equense, parla il Presidente Antonio Cioffi: “Il Palazzetto dello Sport che abbiamo è una delle strutture più apprezzate dell’intera zona a sud di Napoli”

Vico Equense. Nessuno ne parla degli sport che insistono sul nostro territorio. È giusto raccontare le società che ogni giorno si prodigano per i nostri giovani. Per questo ho deciso personalmente di contattare il Presidente della Polisportiva Vico Equense Antonio Cioffi, la società che coordina al Palazzetto dello Sport di via Madonnelle le squadre di Pallavolo e di Basket. Iniziamo con le domande.

1. Come si sta preparando la Polisportiva Vico per questo nuovo anno?

“La Polisportiva ha interrotto le proprie attività che, come noto, riguardano il Volley e il Basket per il solo periodo estivo. Abbiamo salutato i nostri atleti con un bellissimo campus di basket organizzato durante le mattine del mese di giugno e coordinato da un allenatore professionista mentre le ragazze della pallavolo hanno continuato gli allenamenti fino a fine mese. Sfruttando i mesi di vacanza per programmare la ripresa delle attività, già da settembre i nostri gruppi hanno ricominciato gli allenamenti che proseguiranno durante tutta la stagione, consentendo alle varie categorie di competere in vari Campionati Federali”.

2. Come è partita la nuova stagione sportiva?

“Come detto la nuova stagione sportiva è potuta partire nei tempi previsti e con rinnovato entusiasmo, sia da parte degli atleti che dei genitori, oltre che dei tecnici e dei dirigenti”.

3. Novità per le nuove squadre degli under e prima squadra? Ho saputo che c’è stata una fusione…

“L’attuale impostazione della Polisportiva è improntata al massimo dell’apertura, sia a livello personale che organizzativo, nell’interesse della crescita culturale, sociale e sportiva dell’intero movimento. Abbiamo, pertanto, avviato delle collaborazioni con le principali Associazioni di Basket della Penisola Sorrentina, riuscendo a costituire dei gruppi eterogenei con atleti di provenienza indistinta fra le diverse associazioni. In particolare nella categoria U13 e in quella U16 maschili abbiamo costituto dei gruppi unitari, che si avvalgono delle strutture sportive (aumentando quindi gli allenamenti cui possono partecipare gli atleti), degli allenatori (incrementando quindi il livello tecnico degli istruttori, che lavorano in staff) e delle organizzazioni dirigenziali delle rispettive Associazioni. Si sono così avvicinate realtà molto variegate, contribuendo a creare le basi per delle prospettive future di sicura crescita”.

4. Con il Palazzetto dello Sport? La gestione e le partite?

“Il Palazzetto dello Sport che abbiamo a Vico Equense è una delle strutture più apprezzate dell’intera zona a sud di Napoli. Con la carenza che c’è in giro, è veramente uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio, in campo sportivo. Grazie agli importanti interventi di manutenzione che l’Amministrazione Comunale ha effettuato lo scorso anno, i vecchi problemi di infiltrazioni sono stati risolti, e, come già nella passata stagione, anche in quella in corso allenamenti e partite si svolgono in maniera regolare”.

5. Come è sviluppata la società?

“La Società si occupa del Volley e del Basket, persegue obiettivi di benessere ed inclusione sociale offrendo una proposta sportiva sana e attirando i giovani del nostro paese sperando di inculcare in ciascuno la passione per lo Sport, una delle principali opportunità formative per il carattere di bambini, adolescenti e giovani”.

6. Il campionato è iniziato? Come sta andando?

“Ad oggi è cominciato il Campionato di “Promozione” del Basket maschile, peraltro con una brillante vittoria fra le mura domestiche, beneaugurante per un prosieguo carico di successi. Le altre categorie inizieranno a breve i rispettivi campionati, secondo i calendari predisposti dalle Federazioni. Sono però state già organizzate delle domeniche di sport, con tornei e amichevoli che hanno visto la presenza di squadre del circondario”.

7. Cosa avete in cantiere o in programma?

“La nostra è una attività complessa da organizzare e da gestire ma semplice nelle cose da fare… abbiamo in programma di far fare sport a ragazze e ragazzi. Cercheremo di entrare con delle proposte sportive anche nelle scuole, dove già l’anno scorso abbiamo avuto esperienze positive, ma sicuramente da incrementare”.

8. Avete qualche evento in mente da Piazza e per far innamorare nuovi membri a questi sport?

“In occasione della Settimana Europea dello Sport, il 30 settembre è stata organizzata in piazza Marconi una intera domenica mattina di volley e basket, con campi montanti all’occorrenza e che ha visto partecipare in un clima di festa e quasi estivo a livello climatico, gruppi numerosi di ragazze e ragazzi. Sabato pomeriggio 20 ottobre si è replicato per il volley a Moiano e ci sarà un’ulteriore pomeriggio analogo ad Arola. E’ importante raggiungere le zoni collinari del nostro comune, attualmente un poco più disagiate nel raggiungere il Palazzetto per lo svolgimento delle varie attività”.