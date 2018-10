Pizza class da Sorbillo d’eccellenza con Maria Grazia Cucinotta, bontà e bellezza viaggiano insieme. Il nostro Sorbillo, oramai cittadino di Positano in Costiera amalfitana, attira sempre per la sua eccezionale pizza e simpatia e così nel cuore di Napoli in Campania la pizza class di Sorbillo E Gino in esclusiva per Positanonews ci ha raccontato come è andata “E’ bravissima davvero e vi prometto che la porterò a Positano”

Che ci fa Maria Grazia Cucinotta l’emblema della femminilità, come Sofia Loren, con la pizza? La pizza simbolo della bontà e bellezza, come lei, già è un bell’elemento . La Cucinotta dopo aver fatto tappa a Venezia e poi a Firenze, è stata la volta di Napoli, dove Maria Grazia ha fatto conoscere ai suoi ospiti la pizza napoletana per un programma made in Cina.