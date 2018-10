Pittsburgh, Pennsylvania. Sparatoria in una sinagoga, almeno otto morti. Preso il killer

Pittsburgh, Pennsylvania. Un uomo armato ha aperto il fuoco in una sinagoga che era piena di fedeli per i riti religiosi del sabato. Prima di sparare l’uomo avrebbe lanciato insulti ed ingiurie ed agli agenti delle forze speciali avrebbe urlato: «Tutti questi ebrei devono morire». Al momento si contano sette vittime. Quando gli agenti della polizia sono arrivati sul posto l’uomo ha sparato contro di loro e li ha costretti a rifugiarsi dietro le automobili. La polizia ha ordinato agli abitanti del quartiere di restare in casa. Molte le richieste di aiuto alle forze dell’ordine da parte delle persone barricate all’interno della sinagoga. Il presidente americano Donald Trump così ha scritto su Twitter: «Seguo gli eventi in corso a Pittsburgh, in Pennsylvania. Le forze dell’ordine sono sul posto. Le persone nella zona di Squirrell Hill dovrebbero restare al coperto, sembra che ci siano diverse vittime, attenzione all’uomo armato. Dio vi benedica tutti!». La Cbs riporta che il killer è stato catturato ed è in custodia della polizia. Si tratterebbe di un uomo bianco di 46 anni di corporatura robusta.