Pimonte. Arresti domiciliari per il 18enne accusato di estorsione nei confronti di una ragazza di Amalfi

Ieri mattina, nel Tribunale di Torre Annunziata, si sono concessi gli arresti domiciliari a Pasquale Scarano, originario di Torre del Greco, per aver estorto ben 15.000 euro ad una ragazzina di Amalfi. Il provvedimento è stato preso al termine dell’interrogatorio. L’altro ragazzo invece, un 17enne che ha agito insieme a lui, e che era già stato precedentemente fautore di uno stupro ai danni di una ragazzina di Pimonte nel 2016, resta rinchiuso nel carcere minorile di Napoli. I due ragazzi erano stati beccati in flagranza di reato dai gendarmi mentre si facevano dare i soldi. A quanto pare Scarano aveva una relazione sentimentale con la ragazzina 15enne di Amalfi e su questo avrebbe fatto leva per convincerla a farsi consegnare il denaro. Tra le ipotesi, comunque, passate al vaglio dalla compagnia di Amalfi c’è quella di un ingente quantitativo di droga che stava per essere spacciato tramite il riciclo di denaro, ovvero dei 15.000 euro estorti; almeno secondo le ipotesi ponderate dalle forze dell’ordine.